Malatya'nın Finalist Kısaları İstanbul'da

Kısa filmlerin yönetmenlerinin de katıldığı film gösterimlerinin bir sonraki durağı ise İstanbul Şehir Üniversitesi.

Bu yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda önemli ismin katıldığı 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, 9 Kasım'da düzenlenen görkemli bir açılış töreniyle başlamış, bir hafta süren coşkulu bir festival sürecinin ardından 15 Kasım gecesi gerçekleştirilen büyük bir törenle de sona ermişti. Festival kapsamında bu yıl ilki yapılan 'Öğrenciler Festivalde' etkinliğinde, Türkiye'nin 10 ayrı üniversitesinden 40 öğrenci ve 10 akademisyen ağırlanmış, çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler festival coşkusuna ortak olmuştu. Bu üniversitelerden İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi, festivalde yarışan 10 kısa filmi yönetmenleriyle birlikte ağırlayarak festival coşkusunu İstanbul'a taşıyor.

İLK DURAK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kısa film gösterimlerinin ilk durağı İstanbul Üniversitesi oldu. 10-11 Kasım tarihlerinde, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi sinema salonunda gerçekleştirilen gösterim kapsamında 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde bu yıl finalde yarışan 10 kısa filmin gösterimi yapıldı. Gösterim sonrasında filmlerin yönetmenleriyle söyleşilerin gerçekleştirildiği programın ikinci gününde konuk olan Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer ve Kısa Film Koordinatörü Ahmet Toklu, salondaki dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Söyleşinin operatörlüğünü yapan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, bu yıl konuk olarak katıldıkları Malatya Uluslararası Film Festivali'nin büyük bir coşku ve heyecana sahne olduğunu söyledi. Üniversite olarak Malatya'da festival heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Yolcu, festival ekibini üniversitede ağırlamaktan ayrı bir keyif aldıklarını vurguladı ve bu anlamlı iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

FESTİVAL HEYECANI MALATYA SINIRLARINI AŞTI

Söyleşide soruları yanıtlayan Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer, film festivallerinin sinema sektörü açısından vazgeçilmez etkinlikler olduklarını söyledi. Festivallerin sinema- TV bölümlerinde okuyan öğrencilerin mesleki geleceği bakımından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Köçer, bu anlayış doğrultusunda Malatya Uluslararası Film Festivali'ne 'Öğrenciler Festivalde' bölümünü eklediklerini söyledi. Bu yıl 10 üniversiteyi ağırladıklarını belirten Köçer, öğrencilerin festival coşkusuna ortak olmaları ve burada deneyim kazanmalarının yanı sıra, Malatya Uluslararası Film Festivali heyecanının da bu yolla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıldığını ifade etti. Köçer, üniversitelerle olan bu iş birliğini önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istediklerini sözlerine ekledi.

İKİNCİ GÖSTERİMLER İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVESRİTESİ'NDE

Kısa film gösterimlerinin ikinci durağı İstanbul Şehir Üniversitesi olacak. 19- 20 Kasım tarihlerinde İstanbul Şehir Üniversitesi'nin Dragos Kampüsü'nde gerçekleştirilecek etkinliğe kısa filmlerin yönetmenleri ve Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer ile festival ekibi katılacak.