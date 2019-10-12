Malatya'nın meşhur kulak çorbası tarifi

Bu sene kış biraz erken mi geldi? Benim gibi bir çorba tutkunu iseniz kış aylarında her gün ayrı bir çorbanın mutfağınızda olması gerekiyor. Nerede harika bir tadı yakalasam mutlaka reçetesini arşivime katmak isterim.

Arkadaşım Aydan Alaca hanlı Malatyalı bir ailenin kızı. Her zaman yürüyüş yaptığım koruda bana sormuş olduğu bir soru sonrasında tanıdım kendisini. İyi ki de tanımışım. Dünya tatlısı bir arkadaşa sahip oldum. Kendisi harika reçeteler hazırlıyor. Arada sizin için de tarifler kendisinden rica ederim. Bir de kendisinin web sitesi açılırsa onu da sizlerle paylaşırım. Yöresel reçetelerin kaybolmaması için oldukça çaba sarfettiğimi bilenler bilir. Sevgili Aydan'cım bizlerle en azından Malatya yemeklerinin eşsiz örneklerini paylaşır.

Reçetelerini paylaşan dünya tatlısı insanlara hayranım. Paylaşmayanları da ayrıca kınıyorum. Benim arşivi bilenler bilir herkese açıktır. Akademisyen arkadaşlarım ve öğrencilerimiz zaman zaman benden destek isterler. Ne diyelim '' Hayat paylaştıkça güzel.''

Malzemeler:

500 gr. un,

250 gr. kıyma,

3 yemek kaşığı kadar tereyağı,

7-8 bardak et suyu,

1 kg. yoğurt,

Yeterli miktarda nane,

Tuz ve biber.

Yapılışı:

500 gr. kadar un, biraz tuz ekilerek yoğrulur. Meydana gelen hamur aynen yufka gibi açılır. Bu yufkalar birer santimlik parçalar halinde kesilir.

250 gr. kıymanın üzerine bir fincan un, biraz tuz ve biber konularak yoğrulur.

Macun haline gelen kıyma, nohut büyüklüğünde parçalara ayrılır ve bunlar avuç içinde yuvarlandıktan sonra tereyağında kızartılır.

Diğer yandan kesilen hamur parçaları da kaynamakta olan et suyunun içine bırakılır.

Buna daha sonra yuvarlak kıyma parçaları eklenir. Bir süre pişirilir.

1 kg. yoğurt, tencerede pişmekte olan çorbanın içine ağır ağır aktarılır. Yeteri kadar pişmiş olan çorba içine tereyağında kavrulmuş nane katılır.

Servis yapılır.

Afiyet Olsun.