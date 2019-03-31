31 Mart 2019, 20:30
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Malatya'nın Pütürge İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Malatya

Malatya'nın Pütürge ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mikail Sülük kazandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mikail Sülük kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mikail Sülük 4 bin 873 oy aldı.

-Sülük'ün öz geçmişi-

1980 yılında Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğan Sülük, ilkokulu Pütürge'de, lise eğitimini ise İstanbul'da tamamladı.

İş hayatına da İstanbul'da atılan Sülük, kısa sürede tekstil alanında yükseldi, İtalya'da 6 ay moda-tekstil ve tasarım eğitimleri aldı. İş hayatından kalan zamanlarında pazarlama, planlama ve AR-GE eğitimlerine katılan Sülük, 1996-2002 yılları arasında Refah Partisi ve Fazilet Partisi Gençlik Kollarında görev aldı.

Mikail Sülük, İstanbul Malatya Spor Yönetim Kurulu Üyesi olup 2 dönemdir AK Parti Pütürge İlçe Başkanlığını yürütmekte.

Sülük, evli ve 6 çocuk babası. Mikail Sülük, AK Parti, Malatya, Pütürge, Güncel
Kaynak: AA