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Malatya'nın sevilen yüzü 'Mercedes Kadir' hayatını kaybetti

Malatya'nın sevilen yüzü 'Mercedes Kadir' hayatını kaybettiMALATYA'da, küçük yaşlardan bu yana otomobil merakı olan ve 3 metre uzunluğundaki sopasıyla her gün sokaklarda dolaşan 'Mercedes Kadir' lakaplı Fatih Kaydı (36), geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti.

19.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:04
Malatya 'nın sevilen yüzü ' Mercedes Kadir' hayatını kaybetti
MALATYA'da, küçük yaşlardan bu yana otomobil merakı olan ve 3 metre uzunluğundaki sopasıyla her gün sokaklarda dolaşan 'Mercedes Kadir' lakaplı Fatih Kaydı (36), geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti.
Mercedes Kadir, dün oturduğu Tecde Mahallesi'nde bir anda fenalaşarak baygınlık geçirdi. Koah ve organ yetmezliği tedavisi gören Fatih Kaydı, çağrılan ambulansla götürüldüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kentin renkli simalarından olan Mercedes Kadir'in vefatını haber alan Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve milletvekillerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi, sosyal medyada üzüntülerini paylaştı.
'BALMUMU HEYKELİNİ ZİYARET EDİYORDU'
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın renkli bir simasını kaybettiklerini belirterek, "Malatya ile Türkiye de Mercedes Kadir'i sevdi. İki yıl önce burada Mercedes Kadir'in balmumu heykeli yapılmıştı. Kendisi de haftada üç gün bu müzeyi ziyaret ediyordu" dedi.
Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit de Kaydı'nın kentin sembolü olduğunu ve vefatına üzüldüklerini, ölümünün koronavirüsten kaynaklı olduğu iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Malatya’nın sevilen yüzü ’Mercedes Kadir’ hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Etiketler: Mercedes, Malatya, Fatih, Güncel
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