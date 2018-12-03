Malatya'nın Yöresel Lezzetleri Yarıştı

Aslantepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi üyeleri, değerlendirmelerini yapmak üzere jüri üyeleri Yemek Yazarı Sahrap Soysal, Yemek Yazarı İbrahim Halil Kılıç, Aşçı Zeynep Kasap, Aşçı Cevdet Uçar ve yarışmacılar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu: " Malatya Kent Konseyi olarak engelli, genç, kadın, çocuk ve yaşlılara kültürel, sosyal ve sportif alanlarda hizmet verirken bir taraftan da Malatya'nın kültürünün kaybolmaması ve kültürünün duyulması için gayret gösteriyoruz. Küreselleşmenin ve iletişimin gelişmesi dünyadaki gelişmelerin hızlı bir şekilde duyulmasını sağlarken bu süreç içinde yerel kültürün, gelenek-göreneklerin, yöresel yemeklerin unutulmaması gerekmektedir. Bu nedenle değerlerimizin yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması için bu programı düzenlemiş bulunuyoruz." dedi.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut ise, " Bugün yöresel yemeklere göstermiş olduğunuz önem ve verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize teşekkür ederim."dedi.

Yemek Yazarı Sahrap Soysal: " Fedakârlık yapıp evinizi, çocuklarınızı bırakıp buraya Malatya'nın yemeklerine katkı sağlamak amacıyla gelmiş olmanız önemlidir. Bunu bir Fransız ya da İngiliz kadını yapmaz. Emeklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı.

Jüri üyeleri, yapılan etkinliğin yöresel kültüre büyük katkısı olacağını söyleyerek Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür ettiler.

Yemek ve tatlı kategorisi olmak üzere iki kategoride yapılan yarışmada yemek kategorisinde kadınlar, kömbe, kiraz yaprağı sarması, hınger, içli köfte, analıkızlı, tevek sarması, ıspanaklı ekşili köfte, tarhana, toygalı köfte, aş altı, etli kayısı güveci yemekleri ile katılım sağlarken, tatlı kategorisinde ise mişmiş hayali, kayısılı baklava, kayısı tatlısı, kayısı kavurma, kayısılı ekmek tatlısı, kayısılı kremalı kek, kayısılı mangolina, kayısı güzeli, kayısılı şair buklesi tatlıları ile yarıştılar.

Programda Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu tarafından jüri üyelerine hediyelik kayısı ve ebru sanatından yapılmış tablo hediye edilirken, yarışmaya dâhil olan yarışmacılara da küçük mutfak eşyaları hediye edildi.

Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yarışmada yer alan yemek ve tatlıların kitaplaştırılacağı belirtildi.

Birbirinden leziz yemek ve tatlıların yarıştığı yarışmada yöresellik, lezzet, sunum ve işçilik kriterlerine göre derece yapan yemek ve tatlı isimleri şu şekilde belirlendi.