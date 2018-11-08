Malatya Orgenerallerden, Vali Baruş'a Ziyaret

Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
ile 2'nci Ordu
Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel
, Malatya Valisi Aydın
Baruş'u ziyaret etti.
Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce
de eşlik etti. Orgeneral Çetin ve Orgeneral Temel, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra, makamda Vali Baruş ile bir süre görüştü. Vali Baruş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i Malatya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyareti için teşekkür etti.
Arif Çetin,Jandarma,Malatya
08 Kasım 2018 Perşembe 18:34