MALATYA Otomobilin yedek lastiğinde 2 kilo 'esrar' ele geçirildi 3 gözaltı

Otomobilin yedek lastiğinde 2 kilo 'esrar' ele geçirildi 3 gözaltıMALATYA'da, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

23.05.2020 04:36 | Son Güncelleme: 23.05.2020 04:41
Otomobilin yedek lastiğinde 2 kilo 'esrar' ele geçirildi 3 gözaltı
MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, durdurulan aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Polis, takibe aldığı adı açıklanmayan şüphelilerin aracını uygulama noktasında durdurup, arama yaptı. Otomobilin yedek lastiğinin içine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulanmaları için emniyete götürdü.
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Taha AYHANMALATYA, (DHA)
MALATYA Otomobilin yedek lastiğinde 2 kilo ’esrar’ ele geçirildi 3 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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