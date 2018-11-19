Malatya Park Avm'de Karadeniz Rüzgarı

Malatya
Park AVM'de Karadeniz
Uşakları Geleneksel Kültürel etkinliği düzenlendi.
2 Aralık
'a kadar devam edecek etkinlik kapsamında ziyaretçiler Malatya Park'ta Karadeniz'e özgü ürünler ve bölgenin kültürel değerlerinin deneyimleyebilecek.
Öte yandan Malatyalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında geçtiğimiz yıl Yetenek Sizsiniz
yarışmasında tanınan AKHOK dans ekibi gerçekleştirdikleri dans gösterisi ile ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. - MALATYA
Aralık,Karadeniz,Malatya
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:40