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Malatya Park'ta Bayram alışverişinin keyfi uzadı

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, çalışma saatlerinde Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında geçerli olacak şekilde düzenleme yaptı.

05.08.2019 13:56 Malatya Park'ta Bayram alışverişinin keyfi uzadı
Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, çalışma saatlerinde Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında geçerli olacak şekilde düzenleme yaptı.

Seçkin marka karmasıyla, ziyaretçilerine huzurlu ve ferah bir ortamda, bol seçenekli alışveriş imkan sunan Malatya Park, Malatyalıların bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için 03 - 09 Ağustos tarihleri arasında saat 10.00'dan 23.00'e kadar, 10 Ağustos Arefe günü ise saat 24: 00'a kadar açık olacak.

Malatyapark, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 11 Ağustos Pazar günü ise 14.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. - MALATYA

Kurban Bayramı, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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