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MALATYA-Polis ve jandarma, sosyal yardım ödemesini evlere götürüyor

Polis ve jandarma, sosyal yardım ödemesini evlere götürüyorMALATYA'da polis ve jandarma ekipleri, PTT şubelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından sosyal yardım ödemelerini evlere teslim etmeye başladı.

08.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:56
Polis ve jandarma, sosyal yardım ödemesini evlere götürüyor
MALATYA'da polis ve jandarma ekipleri, PTT şubelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından sosyal yardım ödemelerini evlere teslim etmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Düzenli Merkezi Sosyal Yardım'dan yararlanan ailelere hane başı 1000 lira ödeme işlemleri sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT şubelerinin kapatılmasının ardından ihtiyaç sahibi ailelere ödemeleri, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılıyor. Malatya Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de yardım ödemelerini imza karşılığında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. MALATYA-Polis ve jandarma, sosyal yardım ödemesini evlere götürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Polis, PTT, Güncel
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