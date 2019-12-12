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Malatya polisinden eş zamanlı uygulama

Malatya polisi eş zamanlı uygulama ile denetim gerçekleştirdi.

12.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:01Malatya polisinden eş zamanlı uygulama
polisi eş zamanlı uygulama ile denetim gerçekleştirdi.

Ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak yapılan Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulamasına Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe Emniyet Müdürlükleri personelinden oluşan 131 ekip, 386 personel katıldı.

11 Aralık günü 11: 00-15: 00 saatleri arasında Okul Çevrelerinde ve 19: 00-21: 00 saatleri arasında Üniversite Kampüsleri dışında bulunan Yurt Çevrelerinde yapılan denetimlerde, 84 okul çevresi kontrol edildi. 303 servis aracı kontrol edildi. 72 servis aracına 14 bin 669 TL para cezası uygulandı. 10 öğrenci yurdu çevresinde bulanan 15 park kontrol edildi. 5 internet kafe, 5 oyun salonu, 6 kahvehane, 22 büfe ve 1 iddia bayi çevresi kontrol edildi. 126 umuma açık yer kontrol edildi. Bin 3 şahsın GBT sorgusu yapıldı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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