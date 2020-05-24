MALATYA POLİSTEN, ÇOCUKLARA BAYRAM ŞEKERİ

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda evlerinden çıkamayan çocuklara polis ekipleri şeker ve balon vererek bayramını kutladı.

24.05.2020 08:39 | Son Güncelleme: 24.05.2020 08:46
MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda evlerinden çıkamayan çocuklara polis ekipleri şeker ve balon vererek bayramını kutladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu bayramda evlerinden çıkamadıkları için şeker toplayamayan çocuklara Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler gitti. Polis ekipleri dronlarla çocuklara müzik çalıp balon ve şeker dağıttı. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri Taştepe Mahallesi'ne gitti. Mahallelerine polis ekiplerinin geldiğini gören çocuklar camlara çıktı. Polis ekipleri ise havaya kaldırdığı ses sistemi bağlı drone ile 'Bugün Bayram, erken kalkın çocuklar' şarkısını çaldı. Polisler, ellerinde balon ve şekerlerle çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunduğu gözlendi.
Çocuklar, polis ekiplerinin böyle bir sürpriz yaptığı için mutlu olduklarını söylediler. Çocukların aileleri ise polis ekiplerine teşekkür ederek, bu yıl buruk bir bayram geçirdiklerini, bayram yaşattıkları için emniyet teşkilatına minnettar olduklarını söyledi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
MALATYA POLİSTEN, ÇOCUKLARA BAYRAM ŞEKERİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Malatya, Polis, Güncel, Haber

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