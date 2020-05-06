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MALATYA RAMAZAN GELENEĞİNİ, 'SEPET VE TELEFERİK' İLE SÜRDÜRÜYORLAR

MALATYA'da, 3 bloklu apartmanda yaşayan çoğunluğu 65 yaş üzeri olan komşular, ramazan geleneğini teleferik ve sepet sarkıtarak sürdürüyor.

06.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:51
MALATYA'da, 3 bloklu apartmanda yaşayan çoğunluğu 65 yaş üzeri olan komşular, ramazan geleneğini teleferik ve sepet sarkıtarak sürdürüyor.
Koyun Mahallesinde bulunan 3 bloklu Ülkü Apartmanında oturan çoğunluğu 65 yaş üzeri vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamıyor. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlar bu ramazanda iftarda buluşamayınca sepetlerle ve kurdukları teleferikle yaptıkları yemekleri birbirlerine ikram ediyor. Komşular pişirdikleri yemekleri, iftar saatinde teleferik sistemiyle balkondan diğer komşusuna gönderiyor, ya da üst kattan alta iple sarkıtıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlar böylelikle hem koronavirüs tedbirlerine uyuyor, hem de ramazan geleneğini sürdürüyor. Komşular, iftarı öncesi de balkonlarında birbirleriyle sohbet ederek zaman geçiriyor.
Apartmanda yaşayanlar, bu ramazanda da yine yemeklerin fazladan pişirildiğini, koronavirüsten dolayı kurdukları teleferik sistemiyle ve aşağı sarkıttıkları sepetlerle birbirlerine yemek gönderdiklerini söyledi. Apartman sakinlerinden Halis Göksu (82), önceden komşularla birbirlerine gidip geldiklerini belirterek, "İftardan sahura kadar beraber oturuyorduk. Sahurda herkes fırından ekmeğini alıyordu ve yemeğimizi yiyip yatıyorduk. Şimdi koronavirüsten dolayı kimse kimseye gidemiyor. Ancak sepetlerle yemekler birbirimize veriyoruz, ikram ediyoruz. Sepetlerle çekiyorlar yukarıya veya karşı tarafa gönderiyoruz. Bu şekilde hem geleneği sürdürüyor hem de birbirimize yardımcı oluyoruz" dedi.
Başka apartmanda yaşayanlar ise örnek olarak gördükleri komşuluk ilişkisini kıskandıklarını söyledi. MALATYA RAMAZAN GELENEĞİNİ, ’SEPET VE TELEFERİK’ İLE SÜRDÜRÜYORLAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Göksu, Güncel, Haber

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