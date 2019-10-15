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Malatya Sanayisi ASELSAN'la buluşacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde (MTÜ) "Üniversitesi-sanayi işbirliği" kapsamında "Kariyer ve Marka Sohbetleri" etkinliği düzenlenecek.

15.10.2019 11:06Malatya Sanayisi ASELSAN'la buluşacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesinde (MTÜ) "Üniversitesi-sanayi işbirliği" kapsamında "Kariyer ve Marka Sohbetleri" etkinliği düzenlenecek. Programa konuşmacı olarak Türkiye'nin savunma sanayindeki milli kuruluşlarından ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün katılacak.

ASELSAN'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 23 Ekim 2019 Çarşamba günü Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Kariyer ve Marka Sohbetleri etkinliğine katılarak konferans verecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yaptığı açıklamada, "Malatya'da faaliyet gösteren ve üretim yapan firmalarımız, ASELSAN ile işbirliği yapmak istiyorlarsa Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak her türlü teknik desteği sağlayabiliriz. Malatya Organize Sanayi Bölgelerinde milli ve yerli savunma sistemlerinde kullanılan ürünlerin tedarik edilmesini sağlamak istiyoruz. Bu konuda çok güçlü ve alt yapısı hazır olan firmalarımız var, biz sadece onlara öncülük etmek istiyoruz. ASELSAN'a tedarik listesi dosyası sunmak isteyen Malatyalı firmalarımıza bu konuda her türlü desteği vereceğiz. Savunma sanayine ilgi duyan tüm sanayicilerimizi, girişimcilerimizi üniversitemizdeki konferansa davet ediyorum" dedi. - MALATYA

Turgut Özal Üniversitesi, Türkiye, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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