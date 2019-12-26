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Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti!

Malatya'da gerçekleşen hırsızlık olayında, sara hastası olduğu öğrenilen şahsın kriz geçirdiği sırada, yardım etmeye gelen bir kişi tarafından cebindeki paranın alındığı ortaya çıktı. Gerçek, o anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaşın görüntüleri izlemesi sonrası anlaşıldı. Gerçeği öğrenen vatandaşlar 'insanlık ölmüş' diyerek tepki gösterdi.

26.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:23

Malatya'da, sara krizi geçirerek yere yığılan kişinin yanına yaklaşan bir şüpheli, elini cebine atarak tüm paraları alıp kayıplara karıştı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BANKADAN PARASINI ÇEKMİŞTİ

Olay, öğle saatlerinde Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bankadan parasını çeken ve pantolonunun cebine koyan sara hastası, sara krizi geçirerek yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, baygın halde yere düşen kişinin yanına giderek, yardım etmeye çalıştı.

YARDIM EDER GİBİ YAKLAŞTI, PARAYI ALDI

Bu anları bir kişi cep telefonuyla görüntülerken, yardım etmiş gibi yaparak bir şüpheli yerde hareketsiz duran sara hastasının pantolonunun cebine elini atarak parayı alıp kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan sara hastası kendine geldikten sonra cebinde bulunan bir miktar parasının olmadığını fark etti. Bunun üzerine cep telefonuyla o anları görüntüleyen kişi, bir kişinin sara hastasının eline cebini atarak parayı aldığını fark etti. Polise başvuran kişi görüntüleri emniyete bıraktı.

HIRSIZ YAKALANDI

Polis ekipleri de görüntüleri izledikten sonra şüphelinin izini sürdü, kimliğini tespit etti. Parayı çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, parası çalınan sara hastasına parası geri verildi.

Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti!

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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