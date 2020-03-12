MALATYA Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü MALATYA'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Mammut Gürbüz (41) yaşamını yitirdi.
12.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:15
Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldüMALATYA'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Mammut Gürbüz (41) yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, merkez Battalgazi ilçesine bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mammut Gürbüz yönetimindeki 44 KC 756 plakalı, karton toplama kamyoneti, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gürbüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Mammut Gürbüz'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Battalgazi, Güncel
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