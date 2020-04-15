Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Malatya Sebzeciler ile Kasap Pazarına sınırlı izin

Malatya'da, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında bugünden itibaren kapatılmasına daha önce karar verilen Sebzeciler ile Kasap Pazarına sınırlı açılma izini getirildi.

15.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:18
Malatya Sebzeciler ile Kasap Pazarına sınırlı izin
Malatya 'da, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında bugünden itibaren kapatılmasına daha önce karar verilen Sebzeciler ile Kasap Pazarına sınırlı açılma izini getirildi.

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 11 Nisan tarihli toplantısında, Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde bulunan Kasaplar Pazarı, Balıkçılar Pazarı ve Sebzeciler Pazarı(Hal)'nda esnaflar tarafından dükkanların önüne tezgahlar ve malların konulması ve bu durumun tüm uyarılara rağmen düzeltilmemesi, bunun da alışveriş yapan vatandaşlar arasında sosyal mesafe koşulunun sağlanmasını imkansız hale getirmesi nedeniyle salgının yayılmasına sebebiyet verebileceği, diğer taraftan aynı mahalde bulunan Tavukçular Pazarında sağlık ve hijyen koşullarının tüm önlemlere rağmen sağlanmaması nedeniyle hastalığın bulaşmasına neden olabileceği değerlendirildiğinden söz konusu yerlerin 15 Nisan 2020 tarihi saat 07.00'den itibaren ikinci bir karara kadar kapatılmasına karar verilmişti. Alınan kararının 2. maddesi gereği, Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı. Sözü edilen yerlerin açık tutulmasına sınırlı izin verildi. Açılmasına sınırlı izin verilen Sebzeciler ile Kasap Pazarı ile ilgili alınan ve uygulanan yeni karar gereği, Kasaplar Pazarının içinde aynı anda 40'tan fazla müşteri bulundurulmayacak. Hiçbir şekilde dükkanların önüne tezgah konulmayacak. Pazardaki esnaf tarafından maske ve tek kullanımlık eldiven takılması şartı ile faaliyetlerin devam ettirilecek. Belirtilen şartların sağlanması için giriş ve çıkışlarının bariyerlerle kapatılarak kontrol edilebilir hale getirilecek. Bunun için Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlükleri ile Kasaplar Odası Başkanlığı tarafından işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınacak. Sebzeciler Pazarının içinde aynı anda 60'tan fazla müşteri bulundurulmayacak. Hiçbir şekilde dükkanların önüne tezgah konulmayacak. Pazardaki esnaf tarafından maske takılması ve her esnafın ayrı ayrı olmak üzere dezenfektan bulundurması şartı ile faaliyetlerin devam ettirilecek. Belirtilen şartların sağlanması için giriş ve çıkışlarının bariyerlerle kapatılarak kontrol edilebilir hale getirilecek. Bunun için Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlükleri ile Sebzeciler Odası Başkanlığı tarafından işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınacak.

Söz konusu kararın 15 Nisan 2020 tarihi saat 07.00'den itibaren uygulanmasına, belirtilen şartların yerine getirilmediğinin tespiti halinde, durumun tekrar gözden geçirilmesine ve gerekli yaptırımların uygulanmasına karar verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Battalgazi, Malatya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak Haberler
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak
Ronaldo yeni kampanyayı WhatsApp’tan başlattı, tüm takım destek verdi Haberler
Ronaldo yeni kampanyayı WhatsApp'tan başlattı, tüm takım destek verdi
Haberler ›› Güncel ››Malatya Sebzeciler ile Kasap Pazarına sınırlı izin - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:53: Koronavirüs şüphelisi, güvenlik görevlilerine saldırdı (2) - Haber 14:53: 8 Yaşındaki Mehmet'in doğum gününü polisler kutladı - Haber 14:53: İpekyolu'nda yarışma keyfi sürüyor - Haber 14:53: İmmün plazma tedavisi için bağışlar devam ediyor - Haber 14:52: Başkan Günel, "Tüm çalışmalarımızın odağında insan var" - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:30: Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor - Haberler