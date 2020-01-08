Haberler » Ekonomi » Malatya Şeker Fabrikası 53 bin ton şeker üretti - Ekonomi

Malatya Şeker Fabrikası 53 bin ton şeker üretti

Malatya Şeker Fabrikası 2019-2020 yılı pancar alım kampanyasında 403 bin ton pancar işleyerek, 53 bin ton şeker üretti.

08.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:50
Şeker Fabrikası 2019-2020 yılı pancar alım kampanyasında 403 bin ton pancar işleyerek, 53 bin ton şeker üretti.
'nin şeker ihtiyacının bir bölümünü karşılayan Malatya Şeker Fabrikası, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Sivas, Elazığ ve 'daki 1440 çiftçinin pancarını işledi.
İşlediği 403 bin tonla kendi tarihinde son 20 yılın pancar işleme rekoruna imza atan fabrika, 53 bin ton şeker üretimine imza attı.
Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, yaptığı açıklamada, 2019 yılı pancar alımına 13 Eylül'de başlandığını belirterek, kampanyanın bugün sona erdiğini bildirdi.
Alım sürecinin oldukça verimli geçtiğini anlatan Murat, "Şeker sanayisi olarak 7/24 usulüne göre çalışıyoruz. Ham madde geldiği gün düğmeye basılır ham madde bittiğinde stop düğmesine basılır. Hiçbir arıza olmadan fabrikamız çok verimli bir şekilde kampanya sürecini bugün tamamladı. Fabrikaya geçen yıl yapılan modernizasyon çalışmaları da çok büyük katkı sağladı. Avrupa ve dünya standartlarında şeker ürettik. Bundan dolayı da çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Malatya Şeker Fabrikası 53 bin ton şeker üretti

Adıyaman, Türkiye, Malatya, Ekonomi

Kaynak: AA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:40  Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:38  Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:36  Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
18:36  Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi
18:36  Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
16:30  Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar - Ekonomi
16:05  Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı - Ekonomi
15:47  Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı - Ekonomi
14:45  TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı - Ekonomi
14:36  Bakan Selçuk: GSS ve Bağ-Kur prim borçluları sağlık hizmeti almaya devam edecek - Ekonomi
8.01.2020 19:00:36