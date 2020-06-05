Malatya Şeker Fabrikası mısır, arpa ve buğday alımına başladı

Malatya Şeker Fabrikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mısır, arpa ve buğday ekimi yaptırdığı çiftçilerin ürünlerini almaya başladı.

05.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:10
Malatya Şeker Fabrikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mısır, arpa ve buğday ekimi yaptırdığı çiftçilerin ürünlerini almaya başladı.
Malatya Şeker Fabrikası, Kovid-19 nedeniyle Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Şanlıurfa, Sivas, Adıyaman ve Gaziantep'te sözleşmeli pancar ekimi yaptırdığı çiftçilerle mısır, arpa ve buğday ekimi sözleşmesiyle de destek olma kararının ardından ilk alımları gerçekleştirdi.
Çiftçilerden alım yapmaya başlayan fabrika, 1 Haziran itibariyle Şanlıurfa ve Adıyaman'dan 50 ton hububat alımı yaptı.
Fabrika Müdürü Suat Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatlarıyla hububat alım kampanyasına başladıklarını söyledi.
Kararın alınmasıyla beraber çiftçilerle anlaşma yaptıklarını aktaran Altun, şöyle devam etti:
"1 Haziran itibariyle Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ilk hububat alımını gerçekleştirdik. 2-3 Haziran tarihlerinde Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hububat alımına başladık. Malatya Şeker Fabrikası olarak ilk etapta 9 bin ton civarında hububat alımı planlıyoruz. Ama hedefimiz 50 bin ton civarında hububat alımı yapmak ve çiftçimize ekstra gelir sağlamak. Şanlıurfa'da 3 bin ton civarında Adıyaman'da ise 2 bin ton civarında hububat alımını hedefliyoruz. Çiftçilerin talep göstermesi halinde ürünlerinin tamamını almaya talibiz ve herhangi bir kısıtlamamız da yoktur."
Altun, çiftçilerin nakliye, tarla ve laboratuvar desteklerinden faydalanacağını da belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisinin açıkladığı rakamların yüzde 2 fazlasını vererek çiftçilere ek katkı sağlayacağız. Çiftçilerin ürün bedeli 5 gün içerisinde hesaplara geçeceğinden herhangi bir finansman sıkıntısı çekmeyecekler." dedi. Malatya Şeker Fabrikası mısır, arpa ve buğday alımına başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Güncel, Haber

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