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Malatya Şeker Fabrikası üreticilere erken ödeme yaptı

Malatya Şeker Fabrikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere destek amaçlı 1. avans ve yaş küspe ödemelerini gerçekleştirdi.

04.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:08
Malatya Şeker Fabrikası üreticilere erken ödeme yaptı
Malatya Şeker Fabrikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere destek amaçlı 1. avans ve yaş küspe ödemelerini gerçekleştirdi.
Malatya Şeker Fabrikasından yapılan açıklamada, bu yıl 1530 çiftçi ve 539 bin 500 kilogram üretim kotasıyla pancar ekimine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, Malatya, Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'te sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere, Kovid-19 salgını nedeniyle, 1. avans ve yaş küspe bedeli olarak 14 milyon 812 bin lira ödeme yapıldığı ifade edildi.
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) olarak üretim konusunda her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Güncel
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