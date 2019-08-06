Haberler» Güncel» Haber

MALATYA Sıcak havadan etkilenen kargaya su içirdi

Sıcak havadan etkilenen kargaya su içirdiMalatya'da, sıcak hava nedeniyle bitkin düşen kargayı gören, bölge esnafından Fatih Yılmaz, su içirdi.

06.08.2019 17:19
MALATYA Sıcak havadan etkilenen kargaya su içirdi
Sıcak havadan etkilenen kargaya su içirdi
Malatya'da, sıcak hava nedeniyle bitkin düşen kargayı gören, bölge esnafından Fatih Yılmaz, su içirdi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı kentte karga, sıcaktan bitkin düştü. Sivas Caddesi'nde iş yeri sahibi Fatih Yılmaz, uçamayan kargayı görünce su vererek, serinlemesi için üzerine de su döktü. Kargayı daha sonra doğaya bıraktığını söyleyen Yılmaz, Herhalde ayağında bir problem vardı. Su verdik serinlemesi için banyo yaptırdık sonra doğaya saldık diye konuştu.

Fatih Yılmaz, Malatya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:58   Kilis'te boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
17:57   Yeşilyurt Belediye Meclisi Ağustos toplantısını yaptı
17:57   Koza İpek Holding davasında savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere...
17:56   Yıldırım orman yangınına yol açtı (2)
17:56   Beypazarı'nda nohut üretimi
17:55   Koza İpek Holding davasında savcı, Cafer Tekin İpek'in 90, Melek İpek'in ise 20 yıl hapse mahkum...
17:55   Nida Tunus'un cumhurbaşkanı adayı Savunma Bakanı Zubeydi