26.06.2019 20:45
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MALATYA Silahlı kavgada, yoldan geçen kişi vuruldu

Silahlı kavgada, yoldan geçen kişi vurulduMalatya'da, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada, A.Ş.'nin av tüfeği ile açtığı ateş sonucu yoldan geçen Emre K., yaraladı.

Silahlı kavgada, yoldan geçen kişi vuruldu
Malatya 'da, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada, A.Ş.'nin av tüfeği ile açtığı ateş sonucu yoldan geçen Emre K., yaraladı. Olay, akşam saatlerinde Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü Caddesi'nde bulunan bir kafede karşılaşan ve husumet olduğu iddia edilen A.Ş. ile İ.A. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., yanındaki av tüfeğiyle İ.A.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen Emre K.'ya isabet etti. Bacağından yaralanan Emre K., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Emre K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan A.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.MALATYA Silahlı kavgada, yoldan geçen kişi vuruldu
Kaynak: DHA
Malatya , Güncel

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