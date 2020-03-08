MALATYA Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü
MALATYA Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü.
08.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:17
MALATYA Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :MALATYA Sırtını yasladığı duvarın çökmesiyle terastan düşen kadın öldü
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