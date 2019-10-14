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Malatya Tanıtım Günleri'nde İnönü üniversitesi de tanıtıldı.

Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından organize edilen, 09-13 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Malatya Tanıtım Günlerinde, İnönü ve Turgut Özal Üniversiteleri de tanıtıldı.

14.10.2019 11:04Malatya Tanıtım Günleri'nde İnönü üniversitesi de tanıtıldı.
Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından organize edilen, 09-13 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Malatya Tanıtım Günlerinde, İnönü ve Turgut Özal Üniversiteleri de tanıtıldı.

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi,ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı Malatya Tanıtım Günleri'nde malatya'daki İnönü üniversitesi de tanıtıldı. İnönü Üniversitesi'nin standında birçok görsel, bilgi içerikli broşür, dergi, katalog, CD gibi dokümanların yer aldı. Ziyaretçiler, üniversite hakkında ayrıntılı bilgi edinme fırsatını elde etti.

Yoğun ilgi gösteren stantta İnönü Üniversitesi bünyesinde son yıllarda yaşanan bilimsel, kültürel, sanatsal, sosyal ve fiziksel gibi konulardaki gelişmeler hakkında detaylı bilgiler verildi. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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