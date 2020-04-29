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Malatya Teknokent'te dezenfeksiyon kabini üretildi

İnönü Üniversitesi Malatya Teknokentte bakterileri ve virüsleri insan bedeninden ve kıyafetlerden temizlemek amacıyla dezenfeksiyon kabini geliştirildi.

29.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:02
İnönü Üniversitesi Malatya Teknokentte bakterileri ve virüsleri insan bedeninden ve kıyafetlerden temizlemek amacıyla dezenfeksiyon kabini geliştirildi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üretilen kabinin kullanıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde faaliyet yürüten Malatya Teknokent'te akademisyenlerin, bir firmanın iş birliğiyle dezenfeksiyon kabini geliştirdiğini söyledi.
Laboratuvarda dezenfeksiyon ve sterilizasyon denetlemeleri için kabinin denendiğini anlatan Kızılay, şöyle devam etti:
"Bu kabinin bu günlerde geliştirilmiş olması önem arz ediyor çünkü dünyada büyük bir pandemi var. Ülkemiz ve şehrimiz bundan önemli ölçüde etkilendi. Şimdi hayat normale doğru dönerken ülkeler ve insanlar acaba hayatı güvenli nasıl normale döndürebilirizin arayışında. Bu kabin arayışa cevap verebilecek bir kabin."
Dezenfeksiyon kabininin testlerden geçirildiğini aktaran Kızılay, "Kabine girenler bakterilerden temizlenmiş ve arınmış olarak çıkıyorlar." dedi.
Firmanın Ar-Ge personeli Tuğçe Kaya da cihazı yaklaşık 1 ay önce tamamladıklarını belirterek, "Cihazımızın İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda virüs ve bakteriler üzerinde testleri yapıldı. Cihaz laboratuvarlarda, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde, belediyeler ve okul gibi kalabalık, virüsün daha çok yayılabileceği ortamlara hizmet etmek amacıyla üretildi." diye konuştu.
Kabinin havaalanlarında da kullanılabileceğini vurgulayan Kaya, cihazda insan sağlığına zararlı bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi. Malatya Teknokent’te dezenfeksiyon kabini üretildi

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya İnönü Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Kızılay, Malatya, Güncel, Haber

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