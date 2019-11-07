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Malatya telefon dolandırıcıları; 4 telefon, yüklü miktarda para ve altınla yakalandı

Telefon dolandırıcıları; 4 telefon, yüklü miktarda para ve altınla yakalandıMALATYA'da, cep telefonu ile aradıkları kişileri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

07.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:51 Malatya telefon dolandırıcıları; 4 telefon, yüklü miktarda para ve altınla yakalandı
Telefon dolandırıcıları; 4 telefon, yüklü miktarda para ve altınla yakalandı
MALATYA'da, cep telefonu ile aradıkları kişileri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Kentte telefonla aradıkları kişilere kendileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 şüpheli, vatandaşların parasını ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan kişilerin başvurusu üzerine polis çalışma başlattı. Şüphelilerin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da olduklarını belirleyen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada ise 4 cep telefonu, 78 bin 500 TL, 1 bilezik, 1 çift küpe, 3 çeyrek altın, 1 Cumhuriyet altını, 7 Ata altını, 2 yarım altın, 1 altın yüzük, 36 Suudi riyali ve Suriye uyruklu kişiye ait bir kimlik ele geçti.
Gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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