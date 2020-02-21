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Malatya temizlik görevlisinin, köpekle tokalaşması kamerada

Temizlik görevlisinin, köpekle tokalaşması kameradaMALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, temizlik görevlisinin bir sokak köpeğinin yanına gidip, tokalaşması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

21.02.2020 18:43 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:44
Temizlik görevlisinin, köpekle tokalaşması kamerada
MALATYA'nın ilçesinde, temizlik görevlisinin bir sokak köpeğinin yanına gidip, tokalaşması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
'nın Yeşilyurt ilçesindeki Gedik Sosyal Tesiste bir sokak köpeği dışarıda duran bir kişinin yanına yaklaşarak kendini sevdirmek istedi. Oradan uzaklaşan kişiyi gören temizlik görevlisi, köpeğin yanına gidip, sevmeye başladı. Kuyruğunu sallayan köpeği seven temizlik görevlisi, köpeğin patisinden tutup, tokalaştı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, temizlik görevlisinin yanına giden köpeğin ayağından tutarak tokalaşması görüldü.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Malatya temizlik görevlisinin, köpekle tokalaşması kamerada

Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Kaynak: DHA


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