12 Kasım 2018, 16:49
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg18,5018,50
Kuru kayısı Kg18,0918,09
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,4012,42
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg18,8825,65
Jumbo kayısı Kg21,2021,20
Naturel kuru kayısı Kg20,5020,50
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg10,5310,53

Jumbo,Malatya
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:49