Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Jumbo,Malatya
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|18,50
|18,50
|Kuru kayısı
| Kg
|18,09
|18,09
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,40
|12,42
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|18,88
|25,65
|Jumbo kayısı
| Kg
|21,20
|21,20
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|20,50
|20,50
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|10,53
|10,53
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:49