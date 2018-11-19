Malatya
Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Jumbo,Malatya
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|20,00
|20,00
|Kuru kayısı
| Kg
|9,57
|9,57
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|9,72
|10,91
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|21,01
|21,01
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|9,45
|9,45
| Jumbo kayısı
| Kg
|22,02
|22,50
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|12,00
|12,00
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:20