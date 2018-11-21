Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 16,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Malatya
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|16,20
|16,20
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|17,54
|17,54
|Organik kuru kayısı
| Kg
|20,06
|20,06
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|16,74
|19,84
|Kuru kayısı
| Kg
|10,76
|18,50
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|9,18
|9,18
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|12,50
|12,50
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:33