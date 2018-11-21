21 Kasım 2018, 16:33
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 16,20 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 16,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Naturel kuru kayısı Kg16,2016,20
Gün kurusu kayısı Kg17,5417,54
Organik kuru kayısı Kg20,0620,06
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg16,7419,84
Kuru kayısı Kg10,7618,50
Kesilmiş kuru kayısı Kg9,189,18
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg12,5012,50

Malatya
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:33