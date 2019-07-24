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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.

24.07.2019 16:38 Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg23,0023,00
Jumbo kayısı Kg21,0021,00
Kuru kayısı Kg14,7915,99
Yaş kayısı Kg11,8912,08
Kesilmiş kuru kayısı Kg10,1511,60

Malatya, Jumbo, Ekonomi

Kaynak: AA

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