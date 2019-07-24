Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.24.07.2019 16:38
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|23,00
|23,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|21,00
|21,00
|Kuru kayısı
|Kg
|14,79
|15,99
|Yaş kayısı
|Kg
|11,89
|12,08
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|10,15
|11,60
Malatya, Jumbo, Ekonomi
Kaynak: AA