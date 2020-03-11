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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 18,27 liradan satıldı.

11.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:00
Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 18,27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
3 Nolu şekerpare kayısı Kg 18,27
18,27
Kuru kayısıKg13,45
15,48
Endüstriyel kuru kayısı Kg7,42
9,57
NohutKg3,00
3,00

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, Ekonomi

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