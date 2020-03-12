Menü
Haberler ›› Spor ››Malatya Ticaret Borsası - Spor

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 28,41 liradan satıldı.

12.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:32
Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 28,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg 28,41
28,41
Kuru kayısıKg12,76
13,09
1 No'lu şekerpare kayısıKg25,33
25,33
Naturel gün kurusuKg23,00
24,00
Endüstriyel kuru kayısıKg4,90
4,90

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, Jumbo, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi Spor
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Spor
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Spor
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Spor
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Spor
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi Spor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi