Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 28,41 liradan satıldı.
12.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:32
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 28,41 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|28,41
|28,41
|Kuru kayısı
|Kg
|12,76
|13,09
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|25,33
|25,33
|Naturel gün kurusu
|Kg
|23,00
|24,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,90
|4,90
Kaynak: AA
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