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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu şekerpare kayısının kilogramı 17,69 liradan satıldı.

13.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:44
Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu şekerpare kayısının kilogramı 17,69 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
2 nolu şekerpare kayısı Kg 17,69
17,69
Kuru kayısıKg14,50
17,27
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,22
5,80
Natürel kuru kayısı kesme Kg13,63
13,63

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, Ekonomi

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