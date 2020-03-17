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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 17,59 liradan satıldı.

17.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:22
Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 17,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
2 No'lu şekerpare kayısı Kg 17,59
17,59
Kuru kayısıKg13,26
13,26
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,16
5,80
Elek altı kuru kayısıKg9,50
9,50

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, Ekonomi

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