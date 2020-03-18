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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,46-24,07 liradan satıldı.

18.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:26
Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,46-24,07 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg 21,46
24,07
Kuru kayısı Kg12,30
15,03
2 No'lu şekerpare kayısı Kg15,66
15,66
4 No'lu şekerpare kayısı Kg15,08
15,08

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, Jumbo, Ekonomi

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