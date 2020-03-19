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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 25,20-25,43 liradan satıldı.

19.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:30
Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 25,20-25,43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 25,20
25,43
3 No'lu natürel kayısıKg21,35
21,35
Kuru kayısıKg14,21
16,53
Natürel kuru kayısı kesmeKg16,39
16,39
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,24
15,24

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, Ekonomi

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