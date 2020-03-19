Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 25,20-25,43 liradan satıldı.
19.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:30
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 25,20-25,43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|25,20
|25,43
|3 No'lu natürel kayısı
|Kg
|21,35
|21,35
|Kuru kayısı
|Kg
|14,21
|16,53
|Natürel kuru kayısı kesme
|Kg
|16,39
|16,39
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|15,24
|15,24
Kaynak: AA