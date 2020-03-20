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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu organik kuru kayısının kilogramı 30,97 liradan satıldı.

20.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:36
Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu organik kuru kayısının kilogramı 30,97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
2 nolu organik kuru kayısı Kg 30,97
30,97
Kuru kayısıKg18,50
20,00
Gün kurusu Kg26,00
26,00
Jumbo kayısıKg22,91
22,91
Kayısı çekirdeği iç tatlıKg15,50
15,50

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, Jumbo, Ekonomi

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