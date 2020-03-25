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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 30,00 liradan satıldı.

25.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:14
Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 30,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
1 No'lu organik kuru kayısı Kg 30,00
30,00
2 No'lu şekerpare kayısı Kg24,86
24,86
Kuru kayısı Kg15,66
17,55
Gün kurusuKg16,00
16,00

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Ekonomi

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