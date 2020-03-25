Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 30,00 liradan satıldı.
25.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:14
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 30,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu organik kuru kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|24,86
|24,86
|Kuru kayısı
|Kg
|15,66
|17,55
|Gün kurusu
|Kg
|16,00
|16,00
Kaynak: AA