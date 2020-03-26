Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,49 liradan satıldı.
26.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:04
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|23,49
|23,49
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|17,33
|17,33
|Kuru kayısı
|Kg
|18,21
|18,21
|Gün kurusu
|Kg
|19,17
|19,17
Kaynak: AA