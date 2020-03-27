Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 2 no'lu organik kuru kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
27.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:06
Malatya Ticaret Borsasında 2 no'lu organik kuru kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 no'lu organik kuru kayısı
|Kg
|35,00
|35,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|28,00
|28,00
|Kuru kayısı
|Kg
|9,00
|30,00
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|25,00
|33,00
Kaynak: AA