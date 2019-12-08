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Malatya trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü

Malatya'da, çıktığı yük treni vagonunun üzerinde elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki Denizcan Evsen, hayatını kaybetti.

08.12.2019 23:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:01

Malatya Tren Garında, çıktığı yük vagonlarının üzerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Denizcan Evsen, Devlet Demir Yolları Gar'ında duran yük vagonunun üzerine çıktı. Elektrik akımına kapılan Evsen, yaralandı. Yüksek voltaja kapılan Denizcan Evsen'in vücudunun tamamında yakınlar oluştu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Evsen, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Denizcan Evsen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Denizcan Evsen'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Malatya trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü

İnönü mahallesi, Güncel

Kaynak: DHA


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