Malatya turgut özal tıp merkezi'nde 202'nci kök hücre nakli yapıldı

Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 202'nci kök hücre nakli yapıldı

Malatya'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne bağlı Erişkin Hematoloji bölümünde 202'nci kök hücre nakli yapıldı.

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne bağlı Hematoloji bölümünde 202'nci kök hücre nakli yapıldı. 2 yılda Türkiye'nin en çok kök hücre nakli yapan bölüm, 202'nci kök hücre nakli için etkinlik düzenledi. Başhekimlik salonunda Hematoloji bölümünde çalışan tüm personellerin katıldığı etkinlikte konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Hematoloji bölümü başta Kan kanserleri (Lösemiler), Lenf kanserleri (Lenfomalar), Kemik iliği yetmezlik sendromları (MDS) ve Myeloproliferatif hastalıklar gibi birçok kanser hastalığı tedavisi ile uğraşan bir bilim dalı olduğunu belirterek, Bu kanser hastalıkları dışında her türlü kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, kansızlıklar ve kemik iliği tembellikleri gibi birçok hastalığın takip ve tedavisi bölümümüz tarafından yapılmaktadır. Günümüzde Lösemi, Lenfoma, MDS ve Myeloproliferatif hastalıklar ve Aplastik anemi tedavisinde kemoterapi uygulaması bir tedavi seçeneğini oluşturmakla birlikte bu hastalarda hastalığı vücuttan tamamen atabilmek için (küratif tedavi) kemik iliği nakli yapılması gerekmektedir. Ayrıca talasemi majör ve orak hücreli anemi gibi kalıtsal hastalıklarda da kemik iliği nakli başarı ile uygulanmaktadır. Otolog, allojenik, haploidentik ve akraba dışı olmak üzere 4 çeşit kemik iliği nakli vardır. Merkezimizde kök hücrelerin çok büyük çoğunluğu çevre kanından (kol damarı) aferez cihazlarıyla acısız bir şekilde toplanmaktadır. Merkezimizde tedavi ve takibi yapılan bu hastalar ayrı ayrı değerlendirilerek nakle ihtiyaç olup olmadığı, eğer nakil yapılacaksa hangi tip naklin yapılacağı Sağlık bakanlığı mevzuatı içerinde kemik iliği nakli konseyi tarafından kararlaştırılmaktadır. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök hücre ve Kemik İliği Nakli Merkezi kendi içinde yapılanmasını tamamlayarak 2010 yılında Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almış ve kemik iliği nakline başlamıştır. Kök hücre ve Kemik iliği nakil merkezimizde otolog, allojenik, haploidentik ve akraba dışı kemik iliği nakli başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 2016 yılında toplam 74 kök hücre ve kemik iliği nakli yapılmıştır. 2017 yılında 99 hastaya ve 2018 yılında 129 hastaya kök hücre ve kemik iliği nakli yapıldı. 2018 yılı itibarı ile Türkiye'de birinci olduk. 2019 yılında bugüne kadar toplam 202 hastaya nakil yapıldı. 25 Temmuz 2019 tarihinde aynı gün için de toplam 5 nakil birden yapıldı. 15 Ağustos 2019 da aynı gün içinde 7 birden nakil yapıldı. 2019 yılı itibarı ile Türkiye'de açık ara birinciyiz. Merkezimizde ruhsat alındıktan sonra bu güne kadar 721 erişkin hastaya kök hücre ve kemik iliği nakli yapılmıştır. Hastalarımızın 3'te 4'ü Malatya dışından gelmektedir. İstanbul, Ankara ve yurt dışından gelen hastalarımız mevcuttur. Kök hücre ve Kemik iliği nakli ile ilişkili ölüm oranlarımız Amerika ve Avrupa standartlarındadır dedi.

'12 FARKLI HASTALIĞA KÖK HÜCRE NAKLİ YAPTIK'

Kemik İliği Nakil Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, kendilerinin son 2 yıldır zirvede olduğunu kaydederek, Gerçekten bu çok kolay olmadı. Bu gün itibariyle 202 ilik naklini yaptık bu başarı olayı tam bir ekip işi. Gerçekten bizim ekibimiz bizim ekibimizdeki hocalarımız özel muayeneniz olmayan ve her hastayı sahiplenen hocalarımız. Kanser hastası doktora geldiği zaman doktorun mutlaka görmek ister bizim başarımızın temeli tam bir ekip olmamız. İnşallah ta bunu devam ettirmeye çalışacağız. Diğer yandan biz kök hücre nakli merkezi olarak işimizi sadece sayı ile değil bu tedavi ettiğimiz hastaların sağ kalma oranına baktığımda Avrupa ve Amerika ile aynı durumdayız. Şuan tedavi ettiğimiz hastaların sağ kalım oranı Amerika standartlarında. inşallah bunu yeni hastanede fiziksel şartlarımızın daha iyi olduğu enfeksiyon oranının daha az olduğu ortamlarda devam ettireceğiz. Diğer taraftan biz kök hücre nakline her türlü nakili şuan yapmaktayız. Dünyada kök hücre nakliyle ilgili hangi hastalık hangi tedavi varsa yapmaktayız. 12 farklı hastalığı kök hücre nakli yaptık. Günden güne de bu sayı artacaktır diye konuştu.

Kaynak: DHA