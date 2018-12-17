Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Kayısı Konusunda Tematik Alan Çalışması Yapacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Prof. Dr. Feridun Merter ve Prof. Dr. Ahmet Harma, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Karlıdağ ile birlikte Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Karabulut, Vali Baruş'a kayısı konusunda üniversitenin yapacağı çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vererek, "Kuru Kayısı Üretimi ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu düzenlenecek olan toplantının ayrıntıları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığından üst düzey yöneticilerinde katılacağı toplantıya il milletvekilleri, mesleki kuruluşlar ve mesleki kurumların katılımı sağlanacak. Toplantıda Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin kayısı ile ilgili bazı sorun ve sıkıntılara ilişkin çözüm önerileri de masaya yatırılacak, bazı konularda yürüteceği projeler hakkında da bilgilendirme yapılacak.

Bu arada, kayısı konusunda tematik alan çalışması yürütecek olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu tarafından Kayısı ve Ürün Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi'nin kuruluş kararı da alınmıştı.

Kaynak: Bültenler