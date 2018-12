Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde "Faklılıkların Farkındayız Ya Siz" Adlı Etkinlik Yapıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin Tarım Yerleşkesindeki Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliği Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen,2. Ordu İdari kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 22. Dönem İstanbul Milletvekili ve Beyaz Ay Derneği Kurucu başkanı Lokman Ayva, Rektör Yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ve temsilcileri, çok sayıda STK temsilcisi, idari ve akademik personel ve engelli bireyler ve aileleri katıldılar.

Etkinlikte Turgut Özal Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi tarafından ise resim ve el sanatları sergisi de açıldı.

Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte İstiklal Marşını Özel çamlıca Ortaokulu öğrencileri işaret diliyle okudu.

"Farklılıkların Farkındayız Ya Siz?" etkinliğinde protokol konuşmaları programın en sonuna alındı.

Etkinlikte Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrenci Topluluk temsilcilerinin engelli Ali Haydar Koyun, Malatya eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevi görme engelli Uzman Psikolog Aylin Aslan ve 2 çocuğu engelli olan Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş'ı ziyaret ederek yaptıkları sohbetlere ilişkin video gösterimi yapıldı.

Etkinlikte Turgut Özal Özel Eğitim ve Meslek Okulu'ndaki eğitim gören engelli öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi gösteride bulunurken, yine aynı okulun öğrencilerinden oluşan koro ise müzik dinletisinde bulundu.

Görme engelliler Ünal Dönmez ve Engin Aydın adlı amatör ses sanatçıları sahne alarak bir birinden güzel türküleri seslendirdiler. Görme engellilerin türkü dinletisi katılımcıların ilgisini çekti.

Engellilere her zaman destek vereceklerini belirten Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Aysun Bay Karabulut," Malatya Turgut Özal Üniversitesi; engelli dostu üniversite veya engelsiz üniversite olma hedefiyle her zaman özel bireylerimizin yanında olacaktır. Bu üniversitenin kapısı her zaman engelli kardeşlerimize açıktır.Görüşmek için randevu almanıza gerek yoktur, her zaman üniversitemize gelebilirsiniz" dedi.

3 Ardalık Dünya Engelliler Günü'nde atıfta bulunarak, etkinlikte farkındalık olması amacıyla böyle bir programın düzenlendiğini belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Etkinlikleri hep 3 Aralık'ta yapmayalım, farklılık olsun diye de bugün yaptık ve ara ara bu tür farkındalıkları yapacağız.Sadece engelliler ile ilgili değil, başka konuları da gündeme getireceğiz. 3 aydır kuruluşmuş yeni bir üniversiteyiz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi hem tarım, hem teknik anlam da ve yeni kurulacak Yeşilyurt Yerleşkesi ile birlikteşehir üniversitesi olma hedefindeyiz. Engellilikle ilgili projeler geliştireceğiz ve bu projeleri hep birlikte meslek edindirmelere dönüştüreceğiz. Bir engellisi olan aile, bu durumu sadece çocuk hissetmiyor, ailede bu işin içerisine giriyor ve en çok onlar özveride bulunuyor. Onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum.Bizler gülümsemekten öte, sizlere sarılacağız ve her zaman yanınızda olacağız." diye konuştu.

22. Dönem İstanbul milletvekili ve Beyaz Ay Derneği Kurucu Genel Başkanı Lokman Ayva;"Malatya hepimizin gözbebeği şehirlerimizden birisi, İstanbul'da daha çok Malatyalı arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Onun için de buranın ne anlama geldiğini de çok iyi biliyorum. Buradaki ortam, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin ortamını da şöyle anlıyorum kendi dünyamda;değişime uyan, gelişmek isteyen, geliştiren, geliştirmeyi seven insanların olduğu bir ortam. Bu çok önemli bir nokta. Ben çocuklarımın da böyle bir ortamda gelişen, gelişmeyi seven insanların olduğu ortamlarda yetişmelerini istiyorum.Gelişme derken önce ezberden kurtulmak lazım, hepimizin çeşitli ezberleri var. Öncelikle şu noktalara dikkat çekmek istiyorum. Ezber aslında bir tür körlük demek" ifadelerini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, konuk Lokman Ayva'yaMalatya Turgut Özal Üniversitesi El Sanatları Bölümünün hazırladığı seramik tabak hediye etti. Protokol üyeleri, etkinliğe katılan engelli çocuk ve gençlerle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından program sona erdi.

Bu arada, etkinlik nedeniyle engelli yazarlar için kitap imzalama standı kuruldu. Stantta Ali Haydar Koyun, Erol Afşin ve Hüseyin Korkmaz kitaplarını imzaladılar.