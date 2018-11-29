Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin Proje Dosyası Cumhurbaşkanına Sunuldu

Rektör Prof. Dr. Karabulut: "Yerelden dünyaya açılan ve marka değeri yüksek bir şehir üniversitesi, akademik ve bilisel çalışmalarıyla yeniliklere imza atan, şehir ve halkla bütünleşen, ülkenin medeniyet kodlarını sahiplenen, Malatya'da 7'den 70'e herkesin kucakladığı ve sahiplendiği, bir üniversite hedefiyle, kurumsal ve akademik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 'Şehir üniversitesi' hedefi ile üniversitenin kuruluş ve kurumsal çalışmalarının yanında üniversitenin geleceğe yönelik projeleri konusundaki girişimlerini sürdürüyor.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, üniversitenin kısa ve uzun vadede gerçekleştirmek istenilen kurumsal ve akademik projelerinin yer aldığı sunum dosyasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Malatya'nın beklenti ve ihtiyaçlarının yanında ülkemizde akademik anlamda ihtiyaç duyulan bilimsel çalışma yürütülecek alanların yer aldığı projeler ve hedeflerimize ilişkin dosyamızı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettik.Malatya'nın yıllardır beklentisi olan ikinci devlet üniversitesinin kurulması ve Malatyalıların hemşerisi olmaktan gurur duyduğu 8. Cumhurbaşkanımız Merhum Turgut Özal isminin yaşatılması bakımında Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin hayata geçirilmesinde büyük destekler veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, üniversitemizin kısa sürede akademik başarılara imza atması için de gereken tüm destekleri vermelerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Projelerin belirli bir aşamadan geçmesinden sonra Malatya kamuoyu ile paylaşılacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Anadolu'da yeni ve güçlüşekilde filizlenen bir üniversiteyiz.Özellikle Malatya'nın ve Malatyalıların bizden büyük beklentilerinin olduğunun farkındayız. Yerelden dünyaya açılan ve marka değeri yüksek bir şehir üniversitesi, akademik ve bilisel çalışmalarıyla yeniliklere imza atan, şehir ve halkla bütünleşen, ülkenin medeniyet kodlarını sahiplenen, Malatya'da 7'den 70'e herkesin kucakladığı ve sahiplendiği, bir üniversite hedefiyle, kurumsal ve akademik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projelerimizi ve hedeflerimizi bu çerçeve içinde planladık ve planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Malatyalıların ikinci üniversite konusundaki beklentilerini yerine getirmiştir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi ise ülkemizin bilimsel, ekonomik ve sosyal anlamda 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ve idealleri için yüklenilen misyonunu en iyi şekilde yerine getirecektir. Destek ve katkılarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." İfadelerini kaydetti.