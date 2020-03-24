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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Karabulut Açıklaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Korona virüs geçici bir süreç, ama lütfen bu süreci de iyi bir şekilde değerlendirelim" dedi.

24.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:59
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Karabulut Açıklaması
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Korona virüs geçici bir süreç, ama lütfen bu süreci de iyi bir şekilde değerlendirelim" dedi.

MTÜ'de de, küresel ölçekte yaşanmakta olan Covid-19 salgını ile ilgili ulusal mücadele kapsamında üniversitelerde başlatılan uzaktan eğitim sistemine geçerek öğrencilere ilk ders verildi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) bütün üniversitelerde başlatmış olduğu dijital imkanlar ile uzaktan öğretim süreci kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tüm programları ile eğitim ve öğretime başladı.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversitenin uzaktan eğitim sürecini başlatarak, ilk dersi verdi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut ilk derste öğrencilerle yaptığı sohbette, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Uzaktan eğitime bugün itibari ile başlıyoruz. Ülke genelinde ve dünyada herkesi mağdur eden korona virüs ile mücadele kapsamında, bir nevi yaşanan sıkıntıyı eğitim anlamında avantaja dönüştürebileceğimiz Uzaktan Eğitim Sistemine Üniversitemizde başlamış bulunmaktayız. Korona virüs ile mücadele de evden artık eğitime devam etmekle ilgili bir sistem değişikliği yaptık. Geçici bir süreç, ama lütfen bu süreci de iyi bir şekilde değerlendirelim. Özellikle yaşlılarımıza bulunduğunuz bölgelerde sahip çıkınız, hatta onlara da derslerini dinletebilirsiniz. Mümkün olduğunca evden çıkmayın. Bu imkanı fırsat bilip daha çok bol bol kitap okuyun. Dersleriniz ile ilgili kaynakları erişime açıyoruz. Öğrenci sistemi üzerinden girerek kaynakları takip edebilirsiniz, her türlü akademik anlamda da hocalarımız da bu konuda sizlerin sorularına cevap verecekler. Korona virüs inşallah daha fazla yayılmaz, daha kötü sonuçlara ulaşmaması için, bu pandeminin geçmesi için bizlerin yapabileceği en önemli şey bu süreçte evde kalmak, evde uzaktan eğitimlerimizi de takip etmektir. Elbette ki bu süreçler geçecek. Sizlerde bu konuda lütfen mümkün olduğunca hassas davranarak, tüm ellerinizde ki dokümanların da kıymetini bilin. Bizlerde imkanlar ölçüsünde sizlere kendi evlerinizden ulaşabileceğiniz şekilde de destek olmaya çalışacağız. Bize aynı zamanda canlı destek birimimizden yazıyorsunuz, o yazdıklarınıza akademisyenlerimiz hocalarımız da sizlere dönüşler yapacaklar. Malatya Turgut Özal Üniversitesi 7/24 eğitim verecektir. Bu süreçte lütfen sakin olun, sabırla size verilen tüm önerileri dikkatli bir şekilde uygulayın. Bizler sizlerin yanınızdayız. Hayırlı, sağlıklı bir süreç olsun diyorum. İyi dersler diliyorum" şeklinde konuştu.

Alınan tedbir ve uygulamalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Bizlere destek olan ve uzaktan eğitim imkanı veren Cumhurbaşkanımız, YÖK Başkanımız, Sağlık Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Üniversite ekibimize, bilişim ve iletişim ekibime bu yoğun salgın sürecinde gece gündüz demeden gerek online gerekse ofislerinden çalışarak öğrencilerimize destek olmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Turgut Özal Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Malatya, Rektör, Güncel

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