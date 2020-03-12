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Malatya Turgut Özal Üniversitesinde dezenfekte çalışması yapıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi.

12.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:38
Malatya Turgut Özal Üniversitesinde dezenfekte çalışması yapıldı
Malatya Turgut Özal Üniversitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi.
Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla, üniversite binası ve ulaşım araçlarıyla ortak kullanım alanları, sınıflar, bürolar, amfiler ve toplantı salonları, Kovid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte işlemine tabi tutuldu.
Dezenfekte işlemlerinin belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.
Üniversiteye bağlı tüm meslek yüksekokullarında da dezenfekte çalışmasına başlandığı bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, Güncel

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