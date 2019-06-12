Malatya Turgut Özal Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Malatya Turgut Özal Üniversitesi
ilk mezunlarını verdi.
Üniversitenin kampüsünde gerçekleştirilen törende 2018-2019 eğitim yılını tamamlayan 585 öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı.Rektör
Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, törende yaptığı konuşmada bilim, emek, özveri ve kaliteyle yükselen Malatya Turgut Özal
Üniversitesi'nin ilk mezunlarını verdiğini söyledi.
Mezun olan öğrencileri tebrik eden Karabulut, şöyle konuştu:
"Bugün 585 öğrencimizi uğurluyoruz. Öğrencilerimiz için mutlulukları ve sevinci paylaşma günü. Öncelikle Üniversitemizin kuruluşunu katkı ve destekleri ile sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kuruluşumuzun birinci yılında ilk mezuniyet törenimizi gerçekleştiriyoruz. Ülkemize çağ atlatan, Turgut Özal'ın ismini taşıyan bu üniversite, Özalları yetiştiren bu şehir elbette geleceğe büyük adımlarla yürüyecektir. Bu mutluluğu yaşamak anne ve babalar olarak sizlerin en tabii hakkınızdır. İnanıyorum ki; Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin ilk mezunları olan evlatlarınız yeni bir yaşama, yeni bir hayata donanımlı olarak, ne yapacaklarını bilen bireyler olarak atılacaklarından hiç şüpheniz olmasın. Üniversite olarak her zaman mezunlarımızın yanındayız."Yeşilyurt
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Tasarım Bölümünden mezun olan 44 yaşındaki Metin Tunga ise okumanın yaşı olmadığını göstermek için için üniversiteye başladığını belirterek mezun olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
Törende, bölümlerini dereceyle tamamlayan öğrenciler, yaş kütüğü plaket çaktı, ardından Rektör Karabulut ve davetliler bölümlerini dereceyle tamamlayanlara ödüllerini verdi.
Program, müzik eşliğinde halay çekerek mezuniyet sevincini yaşayan öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.
Törene, İl Jandarma
Komutanı Necmi İnce
, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.
Kaynak: AATurgut Özal Üniversitesi
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