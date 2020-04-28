Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

MALATYA Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendi

Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendiMALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Türkiye'de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta olan Abidin Aybar (56), koronavirüsü yenerek, yoğun bakımdan normal servise alındı.

28.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:02
Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendi
MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Türkiye'de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta olan Abidin Aybar (56), koronavirüsü yenerek, yoğun bakımdan normal servise alındı.
Kentte 30 Mart'ta rahatsızlanan öğretmen Abidin Aybar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan Aybar, sağlık durumu da ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Aybar'a, 5 Nisan günü immün plazma nakli yapıldı. Türkiye'de plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta olan Aybar, 15 Nisan'da iyileşme görülmesiyle solunum cihazından ayrıldı. Yapılan son testlerle koronavirüsü yendiği belirlenen Aybar, yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı.
'KORONAVİRÜSÜ TÜMÜYLE ATLATTI'
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Abidin Aybar'ın yoğun bakımda yatan, sağlık durumu ağır hasta olduğunu ve 5 Nisan'da ülkede ilk kez plazma naklinin yapıldığını söyledi. Nakilden 72 saat sonra hastada iyileşme bulgularının görülmeye başlandığını anlatan Prof. Dr. Kızılay, "Nakilden 7 gün sonra hastamızın 'Covid-19' testi negatife döndü, 10'uncu günde de hastamız entübasyondan ve makineden kurtuldu. Dün itibarıyla da hastamız yoğun bakımdan servise çıktı. Aslında hastamızın halihazırdaki tablosunda koronavirüsle ilgili bir problem kalmadı. Koronavirüse yönelik ilaç da kullanmıyor. Hastamızın koronavirüsü tümüyle atlattığını söyleyebilirim. Şimdi uzun müddet yoğun bakımda kaldığı ve makineye bağlı olduğu için kas güçsüzlüğü var, bu nedenle fizik tedavisine başladık. Servisimizde birkaç gün, belki 1 hafta fizik tedavi alacak sonra da taburcu edeceğiz" dedi.
Prof. Dr. Kızılay, uzun süre yoğun bakımda tedavi gören hastanın virüsü yenmesinin ardından moralinin de arttığını ve bu durumun iyileşme sürecini hızlandıracağını da kaydetti. MALATYA Türkiye’de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Malatya İnönü Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim’in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Adana’da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Haberler
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Haberler
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haberler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Koronavirüsün merkez üssü ABD’de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Haberler
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Haberler››Güncel››MALATYA Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, koronavirüsü yendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:40: Yeni nefes kredisi başladı - Haber 16:38: MUĞLA Yaban domuzunu elleriyle besleyip ismini 'Fadime' koydular - Haber 16:38: Denizli'de ücretsiz maske dağıtımına devam ediliyor - Haber 16:38: ANTALYA Yolda bulduğu bayrağı süpürgesinin sapına takan işçiye ödül - Haber 16:38: Sivas'ta, kent girişinde koronavirüs denetimleri sürüyor - Haber 16:08: ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi - Haber 16:07: Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı - Haber 15:25: Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu - Haberler 16:01: Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum - Magazin 12:33: İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? - Haberler